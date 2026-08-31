Замглавы Музеев Кремля: Дмитрий Донской, вероятно, скончался от инфаркта

Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов сообщил ТАСС, что князь Дмитрий Донской, вероятно, скончался от инфаркта.
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