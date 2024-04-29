Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что начался процесс демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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