АГ

Александр Гуреев

Рыжий бизнесмен и он специально убирает Европу, оттесняя её в сторону от недр России. Он хочет улыбаясь ВВП выцаганить у него богатства России. Если он не повторит ошибку комбайнера, который поверил США и поддался просьбам и подачкам, то нам осталось мирится с Китаем и Чуркестаном. Но здесь нам чубатый поможет, закончим СВО и возьмёмся с ребятами за этих гнид.