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Царьград

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Ссора Зеленского и Трампа — это ещё не победа: Россию ждёт новый вызов. Мрачный прогноз Гагина

Ссора Зеленского и Трампа — это ещё не победа: Россию ждёт новый вызов. Мрачный прогноз Гагина

Политолог Гагин призвал не считать победой России ссору Зеленского и Трампа. На это есть причинаВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, как известно, закончилась лютой перепалкой.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Рыжий бизнесмен и он специально убирает Европу, оттесняя её в сторону от недр России. Он хочет улыбаясь ВВП выцаганить у него богатства России. Если он не повторит ошибку комбайнера, который поверил США и поддался просьбам и подачкам, то нам осталось мирится с Китаем и Чуркестаном. Но здесь нам чубатый поможет, закончим СВО и возьмёмся с ребятами за этих гнид.
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15 час.
Sobering
Гигин, а не Гагин
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15 час.
S
Sobering
Малофеев со своим Царьградом - как всегда с кастрюлей на голове. Ничем от хохлов не отличается своими безграмотными статьями.
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15 час.
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