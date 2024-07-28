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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леон Эдвардс: «Я устал. Белал сделал свою работу»

«Я устал. Белал сделал свою работу, что тут еще сказать. Хочу еще успеть подраться в этом году», – заявил экс-чемпион UFC Леон Эдвардс.

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