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Летунов о Тамбиеве: «Он честный и открытый человек – если ему что-то не нравится, то скажет напрямую. Ты точно знаешь, в каких аспектах надо доработать»

Нападающий московского « Динамо » Максим Летунов поделился впечатлениями о работе с Леонидом Тамбиевым .

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