Опять «ценный специалист»? Не может быть!

Александр Шипилов

Всё к этому теракту шло, все жители России писали, предупреждали всех умных начальников и депутатов. Но нет нашелся один баламут депутат и надолго затормозил принятия законов по мигрантам. Всё мудрили с законом хотя всего то надо было принять;1) Визы. 2) Квоты. Работодатель ввозит работников по квоте и несет за них ответственность. Квоты срочные. Срок истёк – специалист едет домой и ждет там следующей квоты. Нет Володин и его депутаты собираются учить детей мигрантов русскому языку, а на какие деньги, где взять учителей (их и так не хватает), в каких помещениях или школах, в каких домах они будут жить. А что будет на улицах, домах с этими мигрантами??? Вот дождались уже второго теракта , если не сделают выводы будет ещё и не один. В этом теракте виноваты Дума и депутаты.