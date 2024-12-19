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Опять «ценный специалист»? Не может быть!

Опять «ценный специалист»? Не может быть!

КВАДРАТУРА  КРУГА Итак, опять ценный, незаменимый специалист. На этот раз из Узбекистана. Схема та же: завербован спецслужбой одной известной страны.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Всё к этому теракту шло, все жители России писали, предупреждали всех умных начальников и депутатов. Но нет нашелся один баламут  депутат и надолго затормозил принятия законов по мигрантам.  Всё мудрили с законом хотя всего то надо было принять;1) Визы. 2) Квоты. Работодатель ввозит работников по квоте и несет за них ответственность. Квоты срочные. Срок истёк – специалист едет домой и ждет там следующей квоты. Нет Володин и его депутаты  собираются учить детей мигрантов русскому языку, а на какие деньги, где взять учителей (их и так не хватает), в каких помещениях или школах, в каких домах они будут жить. А что будет на улицах, домах с этими мигрантами??? Вот дождались уже второго теракта , если не сделают выводы будет ещё и не один. В этом теракте виноваты Дума и депутаты.
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1 час.
Виктор Шамшурин
Если бы они приезжали к конкретным работодателям на конкретный трудовой договор, то у них не было бы времени шляться в поисках приключений и острых ощущений. Они чем-то напоминают переселенцев при освоении Америки. Едут на удачу: получиться найти работу-получится, а нет, так хоть от кишлак отдохну.
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1 час.
Николай Аленов
Не мы  а правительство которому плевать на народ.
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59 мин.

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