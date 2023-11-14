Lockheed Martin работает над атомным космическим зондом

Космические миссии уже не могут быть ограничены околоземным пространством. Взоры людей устремлены за пределы Солнечной системы, а уже в самом ближайшем будущем могут быть отправлены космические аппараты к близлежащим планетам, например к Марсу.
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