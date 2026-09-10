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Царьград

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Уролог Ушакова: обрезание не ухудшает эрекцию и оргазм у мужчин

Уролог Ушакова: обрезание не ухудшает эрекцию и оргазм у мужчин

Читинский уролог Оксана Ушакова в беседе с «МК в Чите» прокомментировала возможные изменения в интимной жизни мужчин, перенёсших обрезание.

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