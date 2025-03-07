Прокурор попросил до 20 лет тюрьмы соучастникам хищения у балерины Волочковой

Речь о брокерской компании QBF Сторона обвинения попросила приговорить руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, к сроку до 20 лет лишения свободы, пишет 7 марта ТАСС.
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