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Овечкин отказался от огромных денег ради успехов «Вашингтона»? Контракт Ови признали лучшим в «Кэпиталз»

Овечкин отказался от огромных денег ради успехов «Вашингтона»? Контракт Ови признали лучшим в «Кэпиталз»

«Возможно, в НХЛ не будет более лояльной к команде сделки».Александр Овечкин — икона Национальной хоккейной лиги.

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