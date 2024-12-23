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Рогов: русские военные начали зачистку села Сторожевое

Рогов: русские военные начали зачистку села Сторожевое

Военные добились успехов на времевском направлении.Русскаяя армия начала операции по очищению села Сторожевого, расположенного на западе Донецкой Народной Республики.

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