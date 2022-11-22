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CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены

CAS рассмотрел апелляции клубов Мир РПЛ по приостановке контрактов легионеров. 21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

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