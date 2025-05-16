Темпы укрепления рубля замедляются на фоне геополитической нестабильности

На прошедшей неделе темпы укрепления рубля снизились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность способна изменить текущий тренд, сообщил агентству "Прайм" Михаил Родичкин, руководитель управления операций с производными инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал".
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