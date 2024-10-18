❗️Представители из Польши и Австрии войдут в состав экспертного совета по народной дипломатии в Крыму «Есть много народных дипломатов, которые хотят дружить с Россией.
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❗️Представители из Польши и Австрии войдут в состав экспертного совета по народной дипломатии в Крыму «Есть много народных дипломатов, которые хотят дружить с Россией.