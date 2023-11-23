В России выпущены карты глубин водоемов для рыбаков

В последние годы рыбалка стала одним из самых популярных видов активного отдыха в России. Многие любители этого занятия стремятся найти новые интересные места для своих приключенийКомпания "Дата Ист" представила новое мобильное приложение, которое обещает изменить подход к планированию рыбалки.