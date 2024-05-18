Волонтер из ЯНАО передал бойцам СВО 6 самодельных печей

Житель поселка Харсаим Приуральского района Вячеслав Пандо делает печи для участников спецоперации. Очередную изготовленную им партию передали бойцам в зону СВО, сообщил в своем telegram-канале глава района Иван Сакал.
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