Русский язык и культура являются неотъемлемой частью истории Кыргызстана и России, считает Президент Кыргызстана

По словам Президента Республики, народы двух стран всегда шли рука об руку, борясь за общее будущее. Русский язык и культура являются неотъемлемой частью общей истории Кыргызстана и России, сейчас важно сохранить это наследие и передать его будущим поколениям.
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