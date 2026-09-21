В Саратовской области разбился легкомоторный самолёт. Он упал вблизи села Колки Петровского района. По информации Следственного комитета, воздушное судно при посадке зацепилось за линию электропередачи.
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