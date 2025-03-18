🎥🇺🇦Кадры места содержания "ухилянтов" в Харькове, которых массово отлавливают геноцидники из СС ТЦК по приказу нелегитимного Зе-могилизатора☠️ #Харьков #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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🎥🇺🇦Кадры места содержания "ухилянтов" в Харькове, которых массово отлавливают геноцидники из СС ТЦК по приказу нелегитимного Зе-могилизатора☠️ #Харьков #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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