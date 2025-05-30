Автоэксперт объяснила вред парковки на земле для машины

В летнюю жару лучше всего парковать автомобиль на гладком асфальте или бетонной плите. Если оставлять машину на траве, земле и рыхлом грунте, это может ей навредить, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
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