❗️Аксёнов назвал народных дипломатов, приехавших в Крым, инструментом для прорыва информационной блокады «Народная дипломатия точно сильнее, чем официальные источники.
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❗️Аксёнов назвал народных дипломатов, приехавших в Крым, инструментом для прорыва информационной блокады «Народная дипломатия точно сильнее, чем официальные источники.