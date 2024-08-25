Названы преимущества российского «КУБа»

Российский дрон-камикадзе «КУБ» отличается простотой и доступностью. Преимущества беспилотника назвал генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян в беседе с «Известиями».
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