Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

Два моста перекроют предстоящей ночью.Два моста перекроют предстоящей ночью. Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 29 на 30 марта Краснофлотский мост будет перекрыт с 2:30 до 5:00, а Северодвинский — с 2:30 до 5:00.