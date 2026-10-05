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Царьград

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Summa Defence проведет реструктуризацию из-за финансовых проблем

Summa Defence проведет реструктуризацию из-за финансовых проблем

Финская компания Summa Defence, поставляющая беспилотники на Украину, объявила о реструктуризации из-за финансовых трудностей, опасаясь банкротства.

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