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«Холодное небо над Киевом оставалось безмолвным»: The Sun изменил статью о «вторжении» России

«Холодное небо над Киевом оставалось безмолвным»: The Sun изменил статью о «вторжении» России

Британский таблоид The Sun внес правки в текст статьи, в которой говорилось, что «вторжение» России на Украину состоится в час ночи (4:00 мск) 16 февраля.

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