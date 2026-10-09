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MeMo-Logic

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Гарбузов: столичный производитель расширил поставки крепежа до 400 тонн

Гарбузов: столичный производитель расширил поставки крепежа до 400 тонн

С начала 2026 года «Макото Тюнинг» отгрузила около 400 тонн металлических крепежных изделий во все регионы России .

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