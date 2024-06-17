Глава МИД Венгрии обвинил Западную Европу в антисемитизме

Уровень антисемитизма, который существует в Западной Европе и США, просто немыслим в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 17 июня во время пресс-конференции.
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