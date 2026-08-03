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Zoox получила первое разрешение США на платные поездки в беспилотном такси без руля и педалей

Zoox получила первое разрешение США на платные поездки в беспилотном такси без руля и педалей

Компания Amazon стала первой, кому регулятор разрешил коммерческую эксплуатацию специально созданного роботакси после перехода от бесплатных поездок к платному сервисуКомпания Zoox, принадлежащая Amazon, получила первое федеральное разрешение в США на коммерческую эксплуатацию беспилотного такси без руля, педалей и водительского места.

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