Zoox получила первое разрешение США на платные поездки в беспилотном такси без руля и педалей

Компания Amazon стала первой, кому регулятор разрешил коммерческую эксплуатацию специально созданного роботакси после перехода от бесплатных поездок к платному сервисуКомпания Zoox, принадлежащая Amazon, получила первое федеральное разрешение в США на коммерческую эксплуатацию беспилотного такси без руля, педалей и водительского места.