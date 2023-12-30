Кп4 – самый массовый узкоколейный паровоз в мире

Как всем известно, основными видами рельсового транспорта считаются поезда и трамваи. Если последние, обычно, используются в границах какого-то крупного города, то магистрали соединяют страны и части света.
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