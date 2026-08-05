CNN: шансы на сделку США и Ирана к 7 августа оценивают как 50 на 50

Вероятность достижения соглашения между США и Ираном к пятнице, 7 августа, составляет 50 на 50, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран Персидского залива, знакомого с ходом переговоров.
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