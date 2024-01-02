Торговый оборот Петербурга с арктическими регионами РФ в 2023 году вырос на 21%

Лидерство экономического взаимодействия с Северной столицей сохранила республика Карелия. По итогам 2023 года торговый оборот Петербурга с регионами Арктической зоны РФ достиг 40,1 млрд рублей, что на 21% выше показателя предыдущего года.
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