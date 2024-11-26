В Тульской области сотрудниками полиции проведен очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Кимовский» при силовой поддержке Росгвардии совместно с представителями общественности проведены профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Куркинского района Тульской области.
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