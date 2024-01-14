Роспотребнадзор: заявления о «болезни X» могут иметь экономические» мотивы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 14 января прокомментировала информацию о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят болезнь Х, которая может в 20 раз превзойти коронавирусную инфекцию COVID-19 по летальности.