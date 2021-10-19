Сирийская армия получила дополнительные танки российского производства Т-90

На вооружении Сирии несколько лет назад числилось только около трёх десятков современных боевых танков Т-90, многие из которых были уничтожены в схватках с террористами «ИГ»*, а также в ходе столкновений в прошедшем году с протурецкими боевиками.
На вооружении Сирии несколько лет назад числилось только около трёх десятков современных боевых танков Т-90, многие из которых были уничтожены в схватках с террористами «ИГ»*, а также в ходе столкновений в прошедшем году с протурецкими боевиками.
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