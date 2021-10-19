smi.today

1 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Аким
    Смотря кому интересная, больше делать не чего,других проблем нет? Заботится о народе избранник народный.Третьякова подгот...
  • anatolii660 reznikov
    Да никуда они не исчезли Их наши предки арии одомашнили и перевели через Гималай в Индию Там они охренели от обил...Ученые установили...
  • Boris Cikinovskiy
    И что? Чо изменится , для простых людей если она будет стоить 120? 150? Что? Что? Я бы сказал ЧТО, но материться н...Цена нефти марки ...

Сирийская армия получила дополнительные танки российского производства Т-90

Сирийская армия получила дополнительные танки российского производства Т-90

На вооружении Сирии несколько лет назад числилось только около трёх десятков современных боевых танков Т-90, многие из которых были уничтожены в схватках с террористами «ИГ»*, а также в ходе столкновений в прошедшем году с протурецкими боевиками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх