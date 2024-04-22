Инновации в бизнесе: как стартапы изменяют мир и создают новые возможности

Инновации в бизнесе играют ключевую роль в изменении мира и создании новых возможностей. Стартапы являются важным источником инноваций, так как они имеют гибкую структуру и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
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