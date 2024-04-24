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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему мужчины больше не приводят женщин домой

Почему мужчины больше не приводят женщин домой

Серьёзно. Вы не обращали внимание, что сейчас не мужья ведут жен в свои дома, а наоборот женщины предпочитают размещать сожителей и супругов на своей территории? Юрий Пименов Я прикинула тут в уме на досуге.

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Комментарии
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Майя Maja
Можно сказать, что в таком случает ты раба его дома))
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19 час.
Дмитрий Бакланов
Майя, Элина, а других возможностей взаимоотношений, кроме раб-рабовладелец(лица) вы не представляете?
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1 час.
В
Воробей
Проблема в том, что женское подсознание в течение всей прошлой истории человечества сформировалось таким, что оно видит легитимным сексуальным партнёром только СИЛЬНОГО мужчину - защитника!  И этому мощному подсознанию совершенно начхать на то, как именно тоненький сознательный личностный уровень женщины подвергся формированию нравами социума, коих в истории было несчётное множество. А потому, тот мужчина, который этим ПОДСОЗНАНИЕМ женщины оценивается, как СЛАБЫЙ, автоматически исключается из числа легитимных сексуальных партнёров. В лучшем случае он может быть оценен, как &quot;квази-сыночек&quot;, полезный или удобный чем-то. Но это никак не может повлиять на вердикт подсознания. А сексуальная сфера женщины увязана и управляется определяющим образом именно глубоко подсознательным уровнем её. Вот и получается, что женщины, воспитанные в эмансипированном социуме, мечутся из крайности в крайность. Их проблема в том, что их просто не научили должным образом уважать свою женственную суть, которой управлять никто не способен! Отсюда и массовая несчастность. Особая сложность ситуации в том, что в нынешних условиях только сама женщина  имеет реальную возможность уважить свою сущность - как процесс учёта её интересов. По сути, это можно сравнить с религиозным поклонением. Только сама женщина может так переинтерпретировать современные условия, чтобы там в центре влияния оказалась её сущность, а не присуще несчастная личность. А мужчина может в этом играть только вспомогательную роль!
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1 час.

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