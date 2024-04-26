Reuters: половина платежей России в Китай осуществляется через посредников

До половины платежей России в Китай в настоящее время осуществляется с помощью посредников из дружественных РФ стран, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, среди которых — торговые консультанты, банкиры, импортеры и экспортеры.
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