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Царьград

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ШОС закрепила запрет на вредный ИИ в Бишкекской декларации

ШОС закрепила запрет на вредный ИИ в Бишкекской декларации

На саммите ШОС в Бишкеке подписана декларация, запрещающая использование искусственного интеллекта для нанесения вреда жизни и здоровью людей, а также для нарушения территориальной целостности и суверенитета государств.

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