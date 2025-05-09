Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Душанбе

Акция стартовала у входа в Парк Победы, к ней присоединились более тысячи человек.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»Шествие «Бессмертного полка» состоялось 9 мая в столице Таджикистана городе Душанбе.
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