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В 2027 году россиян ждут 247 рабочих дней и почти пять месяцев отдыха

В 2027 году россиян ждут 247 рабочих дней и почти пять месяцев отдыха

Россияне, работающие по стандартной пятидневной неделе, в 2027 году проведут на работе 247 дней. Ещё 118 дней придутся на выходные и праздничные дни.

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