В Ковдоре установили новые дорожные знаки на обновлённой улице Строителей

В Ковдоре завершён капитальный ремонт улицы Строителей на участке от улицы Сухачева до улицы Кошица. В рамках работ специалисты полностью заменили дорожное покрытие, подготовили основание, уложили выравнивающий слой и заасфальтировали дорогу.