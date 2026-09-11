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Регионы России

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ВТБ планирует сэкономить 10 млрд рублей за счёт оптимизации фонда оплаты труда

ВТБ планирует сэкономить 10 млрд рублей за счёт оптимизации фонда оплаты труда

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах оптимизации фонда оплаты труда (ФОТ) головного офиса банка.

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