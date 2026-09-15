Происшествия
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Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика, причастного к теракту на территории Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика, причастного к теракту на территории Российской Федерации

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащего 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины (в/ч А3283) солдата Евгения Чепикова (пп.

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