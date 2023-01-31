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МОК – на критику от офиса Зеленского: «Отвергаем это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для конструктивного обсуждения»

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

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