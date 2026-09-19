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Регионы России

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Валентина Алексеева опровергла слухи о скорой свадьбе

Валентина Алексеева опровергла слухи о скорой свадьбе

В интервью Алексеева отметила: «Никакой свадьбы не планируется. Да, я состою в отношениях. Я об этом не раз говорила: и месяц назад, и два месяца назад, и на днях выставила видео с молодым человеком.

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