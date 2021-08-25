Мировое обозрение

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«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР

«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР

Москва, 25 августа. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал очередной антироссийский вброс западных СМИ.

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