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Известный военный блогер Подоляка заявил, что знает имя человека, который «заказал» генерала Попова

Известный военный блогер Подоляка заявил, что знает имя человека, который «заказал» генерала Попова

Как известно в Министерстве обороны России прошла череда арестов. Если до этого все действия в СМИ и у блогеров вызвали одобрение, то с арестом генерала Ивана Попова вышла небольшая неувязочка … Некоторые действующие военные выразили некоторое удивление данной новостью, а известный блогер военкор Юрий Подоляка вообще заявил, что это все спланировано специально, и вообще Попов оказался жертвой чьих-то интриг.

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