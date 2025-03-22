В Татарстане с начала года построено 1,1 млн кв. м жилья – треть от годового плана

Фото: © «Татар-информ» Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ доложил о ходе реализации программ жилищного строительства, обеспечении жильем льготных категорий граждан и возведении социальных объектов.
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