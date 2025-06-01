Особая разновидность

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот не перестаю удивляться человеческой глупости и её разнообразным проявлениям. Попался вчера в Телеге перепост "крика души" ново-эмигранта, сбежавшего от кровавого прижима Путина в свободные аж по самые уши Соединённые Штаты Америки.