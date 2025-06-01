Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Кстати о японских долгожителях. В 2010 году  какому-то чиновнику в Японии пришла мысль (наверное выборы скоро предсто...Секрет долгожител...
  • Александр Симаков
    Запад с ССР не заигрывался, это точно. Особенно когда Матиас Руст на Красной площади приземлился.  Не помнишь, кто то...Принуждение НАС к...
  • Александр Симаков
    На Олимпийских играх Сталин тоже побеждал? Не говоря уже о том, что фашисты в 1941 году в 20-ти километрах от Москвы ...Принуждение НАС к...

Особая разновидность

Особая разновидность

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вот не перестаю удивляться человеческой глупости и её разнообразным проявлениям. Попался вчера в Телеге перепост "крика души" ново-эмигранта, сбежавшего от кровавого прижима Путина в свободные аж по самые уши Соединённые Штаты Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх