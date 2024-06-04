Верховный суд разбирается в практике лишения прав невиновных водителей

Водительские удостоверения-двойники становятся причинами наказания для невиновных автомобилистов.В России Верховный суд разбирался в сложной истории, в результате которой ни в чём невиновного водителя лишили права управлять автомобилем.
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